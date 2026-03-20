草津市内で「渋滞激減」明らかに滋賀県と滋賀国道事務所は2026（令和8）年3月17日、昨年2025（令和7）年に開通した国道1号「栗東水口（りっとうみなくち）道路I」と主要地方道「大津能登川長浜線（馬場・上砥山工区）」について、整備後の事業効果を公表しました。【クルマが少なくなってる！】これが国1「無料信号なしバイパス」の開通効果です（データ・写真で見る）栗東水口道路は、滋賀県栗東市から湖南市へと至る国道1号