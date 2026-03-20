犬があなたにみせる『愛情表現』５選 犬は深い愛情を向けている相手にしか見せない仕草や行動が存在します。ここでは、犬があなたに見せている愛情表現を5つご紹介します。下記で紹介するサインを愛犬が見せていないか、思い返してみましょう。 1.柔らかい表情でじっと見つめる どこか脱力したような、柔らかい表情でこちらを見つめていることはありませんか。これは、大好きな相手の存在を視界に入れることで安心しているた