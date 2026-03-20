ガソリン価格の高騰を受け、政府は3月19日から元売り各社への補助金の支給を始め、県内でも160円台まで価格が落ち着いた店舗がみられました。一方で、商社からガソリンを仕入れているスタンドでは反映までタイムラグがあり、価格は下げられないまま……近隣の店舗とも差が出ていて、頭を悩ませています。18日、史上最高値を更新し、全国平均価格で1リットルあたり190円台まで高騰したガソリン価格。20日、新潟市内で車を走らせてみ