ルピシアは「サクラ」と名付けた紅茶を刷新し、新生「サクラ」を2月13日から発売している。1月29日、発表会に登壇した塩野法子商品本部商品企画部部長は「桜のフレーバーの食品が増えていたり、色々な媒体で見ることができたりと桜の楽しみ方は多様化していると考えた。満開の桜をイメージした新生『サクラ』によって、新たな体験価値を感じていただきたい」と説明する。新発売の「サクラ」は、ハーブや緑茶のような若々しい