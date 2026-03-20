三井農林は、冷水で溶かすだけで楽しめるインスタント飲料「至福シリーズ」を拡充して夏の長期化に伴い高まるアイスドリンク需要に対応していく。2月17日の新商品発表会で企画本部商品企画・マーケティング部商品企画第一室の深田治稔室長は「『至福シリーズ』は、果実そのもののような香味やおいしさを気軽に味わえるものとして展開し、ホットだけではなくアイスでも飲用できるのが特徴。夏が長期化していく中で、アイス飲用