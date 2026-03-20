イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、３月シリーズに臨む代表メンバー発表した。トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、現地３月27日にウルグアイ代表、同31日には日本代表と相まみえる。総勢35名が招集。バイエルンのハリー・ケインやアーセナルのデクラン・ライスといったタレントが順当に名を連ね、マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアとコビー・マイヌー、リーズのドミニク・キャ