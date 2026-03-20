All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった埼玉県在住62歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：fakutory年齢・性別：62歳・女性居住地：埼玉県家族構成：本人、息子、娘住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）リタイア前の雇用形態：パート・アルバイトリタイア前の年収：250万円現預金：30万円リスク資産：20万円年金から月2万円貯金するも「