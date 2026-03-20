沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故。海上保安庁は20日、船を運航していた市民団体の事務所など関係先に家宅捜索に入りました。■「協力する気持ちはみんな一緒」市民団体拠点など家宅捜索防ぐ手立てはなかったのでしょうか。沖縄県名護市の辺野古沖で小型船2隻が転覆し、17歳の女子高校生と船長の金井創さん（71）が亡くなり、生徒ら14人がケガをした事故。亡くなった女子高校生は発見された際、救命