◇オープン戦楽天―巨人（2026年3月20日東京D）開幕投手を務める楽天・荘司康誠投手（25）が先発し、5回途中2安打無失点。60球が目途のため、64球で降板した。初回1死一、二塁のピンチを背負ったが、ダルベックをカーブ、岸田をスプリットで連続三振に仕留め、「立て直してゼロで終われたのが一番良かった」とうなずいた。オープン戦4試合で防御率1・89と安定感が光る4年目右腕は自身初の大役を務める27日の開幕オリック