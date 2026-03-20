◇競泳 第101回日本選手権水泳競技大会(3月19日〜22日、東京アクアティクスセンター)日本選手権の女子50メートル背泳ぎで中学2年生の森優選手が3位と大健闘しました。社会人や大学生がひしめく中、森選手は28秒58で3位でフィニッシュしました。森選手は「しっかりいままでのこと信じて頑張りました。初めての日本選手権で3番取れてうれしかったです。少し緊張もあったんですが楽しもうと思って泳ぎました」とコメント。目標とする