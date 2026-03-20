偽・誤情報などによる深刻な影響が懸念される中、大学の研究者らが健全な情報空間の構築を目指して新たな組織を設立することを発表しました。偽・誤情報やAIによる生成コンテンツなどが出回る中、健全な情報空間の構築を目指して、研究者らが慶応大学内に新たな組織を設立することを発表しました。今後、信頼性の高いニュース生産者やプラットフォーム企業が評価されるシステムの構築などに取り組むということです。設立に賛同して