◇オープン阪神―オリックス（2026年3月20日京セラD）阪神・村上頌樹投手（27）はオリックス戦に先発し、6回93球を投げて3安打2失点、6奪三振。1週間後に迫る27日の開幕・巨人戦（東京ドーム）に向けた準備を完了させた。序盤の3イニングは毎回安打を浴び、走者を背負いながら我慢の投球だったが、尻上がりに真価を発揮。4〜6回はいずれも3者凡退に抑えた。5回先頭の紅林には3球目に60キロのスローボールを披露。この球