◇オープン戦ヤクルト1―1日本ハム（2026年3月20日エスコンF）侍ジャパンの一員としてWBCに出場していたヤクルト・中村悠が、チームに復帰後初出場した。7回1死で先発・吉村が降板したのに合わせて守備で途中出場。打席は回ってこなかったが、試合終了までマスクをかぶった。35歳のベテランは「まずは出られて良かった。何とかチームにフィットできるようにやれればいい」。週明けにはファームの試合に出場して調整す