「３時のヒロイン」ゆめっちが１９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ドキドキ☆ゆめっち」に『【整形】どこ？痛みは？金額は？ダウンタイムは？すべて話します！』と題した動画を投稿。整形で前向きになったことを明かした。これまで面長を解消するためのフェイスラインの施術や、鼻を高くする整形を受けてきたゆめっち。動画では、「フェイスラインは、面長だからちょっと（顔を）小さくしたかった」と「顎下の脂肪を吸引して、