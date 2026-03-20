『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した) 1』（くまのみ鮭：漫画、琴子：原作/キルタイムコミュニケーション）第8回【全12回】【漫画】『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した) 』を第1回から読む20歳の誕生日に必ず魔物に食い殺される運命を持つ伯爵令嬢・リゼットは、前世の記憶を引き継いだまま4回目の人生を送っている