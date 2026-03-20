元衆院議員の山尾志桜里氏は２０日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。米国情報機関は年次報告書で、台湾有事をめぐる高市早苗首相の発言に関し「日本の首相としては重大な転換」と分析。これに政府が反論したことに言及した。木原稔官房長官長は１９日の会見で、台湾有事は「存立危機事態になり得る」とした高市早苗首相の国会答弁（昨年月）をめぐり、米情報機関を統括する国家情報長官室が年次報告書で「重大な