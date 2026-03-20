◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）をはたき込み、３敗をキープした。ここまで２敗と好調だった琴勝峰とは同学年。「琴勝峰もノっていたし、同期として負けられない気持ちがあった。（相手がよく）見えましたね」と胸を張った。前日１３日目は関脇・霧島に直接対決で痛恨の黒星を喫し、２差に後退した。「昨日は一番悔しかった。あと一歩、足が