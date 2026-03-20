◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）巨人・浦田俊輔内野手がバットと足でアピールに成功した。「３番・遊撃」で先発し四球、遊ゴロで迎えた６回２死の第３打席。代わったばかりの右腕・九谷に対し、粘ってから９球目の変化球に食らいついて技ありの左前安打をマークした。続くダルベックの打席で相手が一塁へけん制悪送球。ボールが転々とする間に一気に二塁ベースを蹴って三塁へ向かった。気迫あふれるヘッドス