【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１９日、新型主力戦車などを投入した軍事演習を視察した。１９日まで行われた米韓合同軍事演習に対抗する意図だとみられる。訓練は、新型戦車や無人攻撃機を活用し、「敵の対装甲防御阻止線を攻撃して占領し、戦車と歩兵の突撃で成果を拡大する」という内容で、新型戦車は対戦車ミサイルと無人機を１００％の命中率で迎撃したと