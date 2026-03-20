【北京＝吉永亜希子】日米首脳会談で高市首相が「中国との対話はオープンだ」と発言したことについて、中国外務省の林剣（リンジエン）副報道局長は２０日の記者会見で、「日本が本当に中日関係を改善したいのであれば、台湾に関する誤った発言を撤回し、実際の行動で中日関係の政治的基盤を守るべきである」とこれまでの主張を繰り返した。日米両首脳が「台湾海峡の平和と安定が地域の安全保障と世界の繁栄に不可欠な要素であ