JFLカップが開幕、東西のグループ3試合が行われた。東はMUFG国立のラインメール青森がクリアソン新宿に0−0、PK戦4−2で勝利した。この大会はJリーグと同様にJFLも今季から夏開幕に移行するための特別大会。16チームを東西8チームずつに分けて、1回戦総当たりで対戦、各組1位がホーム＆アウェーで5月30日か31日と6月7日に決勝、2位が3位決定戦を行う。