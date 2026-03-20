◇プロ野球オープン戦 巨人 - 楽天(20日、東京ドーム)楽天の先発・荘司康誠投手が巨人打線を5回途中まで2安打、無失点におさえる好投を披露しました。2022年ドラフト1位、プロ4年目で初の開幕投手が内定した荘司投手。この日は立ち上がりこそピンチを背負い、先頭の出塁を許し、四球も絡み1死1、2塁のピンチを招きます。それでもそこから安定した投球を披露。後続のダルベック選手と岸田行倫選手を2者連続三振に仕留め、この回を無