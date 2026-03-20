衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第6話許しがたいものpart1【編集部コメント】確かに保温してちょっと時間が経ってしまったお米に水分を含ませると、もちもちになるという理論もわかりますが……お義母さん、その容器は