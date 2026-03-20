普段は仕事で家にいない旦那さんも、お正月やお盆などの休みには、長く家にいることもあるのではないでしょうか。旦那さんがいるからこそできることもあれば、逆に旦那さんが家にいることがストレスになることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『正月休みやお盆休みで旦那が家にいる。というか、家にいすぎ。ソファーを占領しているし、頻繁に冷蔵庫を確認して腹が減ったと動き回って