生後3週間で元気に成長 男の子と女の子の双子 静岡県裾野市の富士サファリパークで、双子のライオンの赤ちゃんが誕生し、3月20日から一般公開が始まりました。 【写真を見る】富士サファリパークで双子のライオンの赤ちゃんが誕生 ＜富士サファリパーク 杉浦菜々子さん＞ 「2月26日生まれの赤ちゃんで、男の子1頭と女の子が1頭です」 きょうだいで仲良く寄り添っているのが、2月26日に生まれた双子のライ