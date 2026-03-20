ヤドカリ釣りやウニにタッチ 3月20日、沼津市の水族館「伊豆・三津シーパラダイス」では、体験型の新エリア「いそあそBOXさわれるんか～い」がオープンしました。 【写真を見る】「伊豆・三津シーパラダイス」で新エリア「いそあそBOXさわれるんか～い」がオープン ＜子ども＞ Q. 今触っているのは何？ 「ヤドカリさん！」 「くすぐったかった」 エリア内では、ウニやウズガイなどを