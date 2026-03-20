静岡鉄道の主力車両「A3000形」がデビューから10年を迎え、3月20日、静岡市で記念のイベントが開かれました。 【写真を見る】静岡鉄道の主力車両「A3000形」がデビューから10年 記念イベントが開催憧れの運転士体験「ハンドルを引っ張るのが難しかった」 「A3000形デビュー10周年祭」の目玉は運転体験です。 子どもたちが静岡鉄道の運転士に教えてもらいながら、実際のA3000形の車両を使って約50メート