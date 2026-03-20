まだ始まったばかりの桜のシーズン。早くも多くの花見客が訪れていたのは、神奈川・南足柄市の桜スポットです。東京では19日に桜の開花が発表され、お花見気分が高まる3連休初日となりましたが、関東地方はあいにくの雨模様となりました。東京の桜の名所、上野公園も朝から雨。日中も10度を下回る寒さとなり、花見客の姿はまばらでした。さらに取材班は、この冷え込みの中でもお花見を強行するグループに遭遇。場所取りで使用する