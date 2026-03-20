【その他の画像・動画等を元記事で観る】「世界中の毎日をおどらせる」をテーマに活動する6人組バンドのLucky Kilimanjaroが、4月6日(月)24時からテレビ東京系列ほかで放送開始するテレビアニメ「LIAR GAME(ライアーゲーム)」のEDテーマを担当する。ついに初TVアニメ化となった『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画。人間心理の光と闇を容