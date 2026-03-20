【モデルプレス＝2026/03/20】男女混成ダンス＆ヴォーカルグループ・lol-エルオーエル-に所属していたhibiki（28）が3月20日、自身のSNSを通じて妊娠を発表した。【写真】28歳元男女グループメンバー、マタニティフォトで夫とキス◆hibiki、妊娠発表hibikiは「みなさまにご報告です」とし「この度、新しい命を授かりました。私たち2人のもとにやってきてくれたベイビー」と妊娠を発表。「元気に生まれてきてくれることを心の底から