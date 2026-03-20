俳優の井川遥さん（49）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。笑顔でしゃがみこむ、オフショットを披露した。「楽しいロケでした」井川さんは、「『ごぶごぶ』初対面だった浜田さんと買い出しして、お料理して、街グルメ」と、ダウンタウンの浜田雅功さんとの共演を報告。番組ステッカーを手に笑顔でしゃがみこむ姿を投稿し、「駆け足で盛りだくさんの楽しいロケでした」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真