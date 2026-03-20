ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、「新生活準備の費用を浮かせる節約術」について解説します。※写真はイメージです春は進学や就職、転勤などで新生活をスタートさせる人も多い季節。特に初めて一人暮らしをする人のなかには、「どんなインテリアをそろえよう」とワクワクしている人もいるのではないでしょうか？新生活準備の買い物は、生活必需品をそ