ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「カードゲーム」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師煌珠（こうじゅ）さん）【質問】あなたは、とあるカードゲームの大会に出場しています。順調に勝ち進み、いよいよ決勝戦。対戦相手は、なんとあなたのお友達でした。さて、相手はどんな戦い方をしてきま