ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「金運がない人の家にありがちな『NGインテリア』」について解説します。「毎日がんばっているのに、なぜか手元にお金が残りにくい」「最近、なんとなく気分がスッキリしない」……。そんなときは、毎日を過ごすお部屋の環境を一度見直してみるのもひとつの手かもしれません。住まいは、私たちの心や活動のベー