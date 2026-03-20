3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では、4月からの新生活を控えた生徒（リスナー）からの相談に、メンバーが自身の経験を交えてエールを送りました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架大森：今日の授業なんですけども……もう、3月中旬に入ってきまし