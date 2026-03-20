俳優・山田裕貴が２０日までに自身のＳＮＳを更新。出演ドラマの撮影オフショットを披露した。４月期のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（主演・堤真一、日曜・後９時）に出演する山田はインスタグラムで、車いすラグビーに取り組む様子をアップ。「エキストラの皆様本当に本当にありがとうございましたたくさんお集まり頂きみんなに力をくれてありがとうございます」と感謝の言葉を記し、「最強の日曜劇場が撮れた気がしま