◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１７枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が東同８枚目・宇良（木瀬）を小手投げで破り、８勝５敗で幕内で初の勝ち越しを決めた。７勝目を挙げてから２連敗を喫していただけに、「とりあえずホッとした」と胸をなで下ろした。新入幕の昨年名古屋場所は６勝９敗と壁にはね返された。十両で３場所を過ごし、先場所は東十両筆頭で勝ち越して戻ってきた幕内の土俵。一度経験し