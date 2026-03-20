◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、横綱・豊昇龍（立浪）にはたき込まれて、３敗に後退した。「上体が上ずっていて、良くなかった。気持ちが強すぎたかもしれない」と話した。優勝争いでは、１敗でトップの関脇・霧島（音羽山）を２差で追いかける厳しい状況になった。残り２番へ向けては「明日の一番にしっかり集中していく」と語った。幕内後半戦の粂川審