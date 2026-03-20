ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２０日、都内でドキュメンタリー映画「田村真子のと鉄道明日へ向かう旅」（矢島公紀監督）の舞台あいさつを行った。田村アナは入社２年目の２０２０年、番組のロケで訪れ石川・能登を訪れ街に魅了されたが、その能登は２４年元日の地震で甚大な被害に。震災後に街を再訪し復興へ歩む人々と向き合う姿が描かれている。「昔の能登の姿と重ね合わせながら今の能登、そして、今暮らしていらっし