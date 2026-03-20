鳥取砂丘を月面に見立て、自作の探査機で技術力を競い合う大会が開かれました。この日、鳥取砂丘近くの月面実証フィールド「ルナテラス」で行われた「鳥取ローバーチャレンジ2026」。鳥取砂丘の砂が、月面の砂「レゴリス」に似ているとして、月面でのミッションを想定して、探査車・ローバーの走行技術を競いました。ローバーは月で動いていることを想定して、機体が直接見えないよう視界をふさいだ状態で大会は進みます。「これさ