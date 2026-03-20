◇プロ野球 オープン戦 巨人-楽天(20日、東京ドーム)開幕投手に内定している巨人・竹丸和幸投手が、5回1失点でシーズン開幕前最後の実戦を終えました。この試合でオープン戦3戦目の登板となった竹丸投手。前回10日のソフトバンク戦では、5回7奪三振、無失点で好調をアピール。ここまで2試合7イニングを『0』で抑えていました。この日は初回、楽天先頭の中島大輔選手にしぶとくセンター前ヒットを許しますが、 後続を打ち取り、無失