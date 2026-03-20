今年1月に歌手キース・アーバン（58）との離婚が成立したばかりの女優ニコール・キッドマン（58）に、早くも新たなロマンスのうわさが浮上して話題を呼んでいる。ことの発端は、新作ドラマ「スカーペッタ」の米ニューヨークプレミアで共演する俳優サイモン・ベイカー（56）とレッドカーペットで手をつないでいる姿がキャッチされたことだった。報道によると、2人は上映会終了後に一緒にアフターパーティーに向かう姿も目撃されたと