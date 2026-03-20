富士達が展開する「七輪焼肉安安」で、「春のタン祭り」を2026年3月19日から4月30日まで開催しています（一部店舗を除く関東店舗限定）。注目のベビーアワビは462円！焼肉メニューの中でも主役級に人気の牛タンが、お得な特別価格で楽しめる毎年大好評のフェア「春のタン祭り」。今年は王道の牛タンや厚切り牛タンに加え、生でも食べられる「ベビーアワビのお造り」や、フェア仕様にリニューアルした数量限定の「薄切り豚タン（ネ