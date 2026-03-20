ボカロP さたぱんPによる自身の歌唱プロジェクト Sataが、2025年12月にリリースした2ndシングル「才能インフレイション」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Sata、初の本人出演＆実写による「才能インフレイション」MV） 本MVは、自身初の本人出演、実写での撮影によるものとなり、主演は渚のん、監督は加藤マニが務めた。「ただ脳の令のままに奔（はし）れ」とリスナーの背中を押す楽曲のメッセージ