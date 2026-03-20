MYERAが、2月2日に配信リリースした最新曲「Crushproof!」のMVを本日3月20日20時に公開した。 （関連：HANA、IS:SUE、MYERA、ME:I……群雄割拠のガールズグループシーン、独自のコンセプトを確立できるのは？） 本楽曲は、ANNA SUI リップスティック 2026 SPRINGのイメージソングに起用。“誰かより先に自分の人生を選ぶ”というメッセージを込めたロックサウンドの楽曲で、自分らしく