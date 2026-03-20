イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、３月シリーズに臨むイングランド代表のメンバーを発表した。“スリーライオンズ”は27日にウルグアイ代表と、31日に森保一監督が率いる日本代表と対戦する。ハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、コール・パーマー、ジュード・ベリンガム、ジョン・ストーンズ、ジョーダン・ピックフォードなど。実に35人のスカッドだ。トーマス・トゥヘル監督が、メンバー選出の理由を説明。FAの公