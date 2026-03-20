イングランドサッカー協会（FA）は20日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表のメンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026欧州予選を8戦全勝22得点無失点という圧倒的な成績で終え、8大会連続17回目の本大会出場を決めたイングランド代表。グループリーグでクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と対戦する本大会に向けた強化の一環として、今月はサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム