スペインでプレーする日本人が、世界的な評価を受けた。国際サッカー連盟（FIFA）の教育研究機関でもあるスイス拠点の調査機関『CIESフットボール・オブザーバトリー』が３月19日、公式Xで21歳以下のセンターバックを対象とした守備パフォーマンスランキングを発表。スペイン２部のレアル・ソシエダBでプレーする20歳のDF喜多壱也が、２位に選出された。このランキングは守備アクションを数値化したもので、１位は「93.1」を