3連休初日の20日に「島原城春まつり」が開催され、“花魁道中” が初めて披露されました。 サクラのつぼみが少しずつ膨らんできた島原城。 恒例の春まつりで、初めてお披露目されたのが…。 江戸時代に遊女が練り歩く様子を再現した「花魁道中」です。 身にまとうのは、重さ約13キロの着物。 そして、高さ25センチほどの下駄を履きます。 花魁役には、一般公募で選ばれた市民も参加しました。 （花魁役