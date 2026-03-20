【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月15日発売となる崎山蒼志のニューアルバム『good life, good people』の全トラックタイトルが発表になった。 ■信頼するアーティストたちとの関係性で生まれた全11曲を収録 本作は、崎山蒼志4枚目のフルアルバム。崎山が敬愛し信頼するアーティストたちとの関係性で生まれた全11曲を収録する。同世代のアーティストMega Shinnosukeと紫 今と制作した「人生ゲ